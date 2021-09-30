В Калуге еще на двух улицах отключат электричество 1 октября

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 1 октября, в Калуге отключат электричество в домах на улицах Салтыкова-Щедрина и Николо-Козинской. Также в этот день ремотные работы пройдут на Правобережье. Там не будет электричества на улицах Фомушина и Николо-Козинской, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 1 октября 2021 года с 8:30 до 17:00: