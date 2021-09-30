В Калуге еще на двух улицах отключат электричество 1 октября
Как мы уже рассказывали, в пятницу, 1 октября, в Калуге отключат электричество в домах на улицах Салтыкова-Щедрина и Николо-Козинской. Также в этот день ремотные работы пройдут на Правобережье. Там не будет электричества на улицах Фомушина и Николо-Козинской, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 1 октября 2021 года с 8:30 до 17:00:
- ул. Фомушина, 2, 8, 10, 13,
- ул. 65 лет Победы, 20, 25, 27, 27а, 27 корп.2; 29, 29 корп.2; 31, 31 корп.1; 33, 35, 41, 41 корп.1, 2; 43, 45.
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