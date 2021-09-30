В Калуге отопление в доме на улице Советской включили после смены управляющей компании

В Калуге дом №79 на улице Советской стал одним из последних, где включили отопление. Утром в четверг, 30 сентября, об этом рассказал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Ранее жильцы этой новой многоэтажки били тревогу в социальных сетях и обращались во все инстанции. Котельная у них располагается на крыше, ее должна была запустить управляющая компания. Но, как пояснил Денисов, из-за безалаберности или злого умысла этого не произошло.

Дали тепло только после того, как жильцы оперативно сменили управляющую компанию.

Дмитрий Денисов пояснил, что городские власти оказывали морально-психологическую поддержку. Также жильцам многоэтажки помогли специалисты «Калугатеплосети».