В Калуге отопление в доме на улице Советской включили после смены управляющей компании
В Калуге дом №79 на улице Советской стал одним из последних, где включили отопление. Утром в четверг, 30 сентября, об этом рассказал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
Ранее жильцы этой новой многоэтажки били тревогу в социальных сетях и обращались во все инстанции. Котельная у них располагается на крыше, ее должна была запустить управляющая компания. Но, как пояснил Денисов, из-за безалаберности или злого умысла этого не произошло.
Дали тепло только после того, как жильцы оперативно сменили управляющую компанию.
Дмитрий Денисов пояснил, что городские власти оказывали морально-психологическую поддержку. Также жильцам многоэтажки помогли специалисты «Калугатеплосети».
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