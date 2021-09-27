Прокуратура Калужской области открыла горячую линию по проблемам с отоплением в многоквартирных домах. Об этом сообщили 27 сентября в пресс-службе ведомства.

Звонки будут принимать 27 и 28 сентября с 9:00 до 18:00 по телефону: 89200900425.

- По всем обращениям, при наличии оснований, будут проведены проверки и приняты меры прокурорского реагирования, - заявили в прокуратуре.

Ранее, напомним, в правительстве региона отчитались, что отопление не включили в 41 жилом доме в Калуге, Дзержинском и Малоярославецком районе.