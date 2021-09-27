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В Калужской области 41 дом остается без отопления на 27 сентября

Ирина Будникова
Опубликовано: 27.09.2021 12:25 4 764
В Калужской области 41 дом остается без отопления на 27 сентября

В понедельник, 27 сентября, на совещании правительства Калужской области руководитель центра управления регионом Кирилл Гуров сообщил, что за последнюю неделю существенно выросло количество жалоб людей на отсутствующее или плохое отопление. Сообщения поступили из Калуги, Обнинска, Боровского, Жуковского и других районов.

- На сегодняшний день из 4961 многоквартирного жилого дома запущено 4 920, что составляет 92% всего жилого фонда, - сказал министр строительства и ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН. -  Продолжаются работы по пуску 41 многоквартирного жилого дома. Это Дзержинский район: из 253 жилых домов они не запустили четыре дома, идёт наладка, Малоярославецкий район: из 354 домов не запустили семь домов, идут работы. И город Калуга: из 2218 домов не запущено 30.

Продолжаются работы по наладке систем теплоснабжения, работы находятся под личным контролем руководителей муниципальных образований и государственной жилищной инспекции.  

Вот как прокомментировали эту ситуацию главы администрации муниципальных районов.

- В настоящее время строительно-монтажные работы по котельной завершены, - сказала представитель администрации Дзержинского района. - На этой неделе начнутся пуско-наладочные работы и запуск пуска тепла в четыре дома в посёлке Товарково. До пятницы дома начнут отапливать.

- По вопросу отапливания семи многоквартирных домов Завокзального района, - сказал заместитель главы администрации Малоярославецкого района Сергей КУЗНЕЦОВ. – Есть уже подписанное соглашение между администрацией города и ООО «РЭМЭКС Тепломаш». Сегодня запуск тепла будет произведён.

- У нас в настоящий момент 30 домов находится на этапе запуска тепла, - сказал городской голова города Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. – В 27 из них работают управляющие компании, поскольку речь идёт о неисправности внутридомовых систем теплоснабжения. По трем домам устраняются утечки на сетях теплосети, где на вводе в дом на задвижках есть проблемы, и наше предприятие устранит это буквально в течение сегодняшнего – завтрашнего дней. Поэтому 30 домов запустим до конца недели однозначно. В настоящий момент 98,51 % домов у нас находится с отоплением.

Ирина Будникова
Опубликовано: 27.09.2021 12:25 4 764
Тэги: коммуналка жкх отопление
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