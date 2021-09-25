В Калуге дома на пяти улицах остались без отопления

Утром в субботу, 25 сентября, на улице Вооруженного Восстания, 12 в Калуге остановилась котельная. Это связано с проведением ремонтных работ на трассе, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без отопления остались жилые дома на пяти улицах:

ул. Рылеева, 4, 6, 8, 14, 16, 19;

ул. Плеханова 3, 5, 11, 31;

ул. Труда 14/2, 16/8

ул. Огарева 3, 4, 5, 6, 2/10, 12а;

ул. Пролетарская 39, 40, 41.

Пока не сообщается, когда планируется завершить ремонт.

Напомним, накануне в Калуге временно прекращали работу котельные в Шопино и Веснушках.

UPD. Около 11:50 в Калуге также остановились котельные на улице Тульской, 78в и улице Пестеля, 32б. Это произошло из-за аварийного отключения электричества.