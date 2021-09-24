В Калуге вандалы сожгли 88 контейнеров для мусора

С начала 2021 года в Калуге вандалы сожгли 88 пластиковых контейнеров для мусора. Общий ущерб составил более 900 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 24 сентября, в пресс-службе «Калужского регионального экологического оператора» (КРЭО).

- Трудно объяснить поведение людей, которые считают возможным намеренно поджечь содержимое контейнера. Трудно понять, что эти люди не знают последствий своей страсти к огню, - прокомментировали в КРЭО. - Но поджоги контейнеров и последующее их уничтожение стали неприятным фактом для нас.

По информации коммунальщиков, сожженных контейнеров хватило бы для оборудования 44 новых площадок для сбора отходов.

Ранее мы рассказывали, что на улице Достоевского вандалы трижды сжигали контейнеры на одной и той же площадке.