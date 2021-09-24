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В Калужской области восстановили после аварии электроснабжение в Жуковском и Малоярославецком районах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.09.2021 09:37 0 581
В Калужской области восстановили после аварии электроснабжение в Жуковском и Малоярославецком районах

Вечером в четверг, 23 сентября, несколько населенных пунктов в Жуковском и Малоярославецком районах остались без электричества из-за аварии. Восстановить подачу удалось через два часа, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

В устранении аварии ночью участвовали шесть бригад и 17 ремонтников.

Как пояснили в министерстве, причиной отключения стали воздействия неких неустановленных лиц.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.09.2021 09:37 0 581
Тэги: недвижимость жкх электричество
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