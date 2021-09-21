В Калуге две аварии на теплотрассах планируют устранить к 22 сентября

Как мы уже рассказывали, отопительный сезон в Калуге стартовал 20 сентября, однако жители города массово жалуются на холод в квартирах. Изначально городские власти сообщали, что все котельные работают, а проблемы возникли во внутренних системах домов. Но вечером во вторник городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ рассказал о двух авариях на теплотрассах.

Одна из них произошла у дома №116 на Грабцевском шоссе. По словам Денисова, решить эту проблему должны к утру 22 сентября.

У дома №48 на улице Жукова утечка на теплотрассе произошла под землей.

- Устранить аварию планируют в течение суток. После чего запустят подачу тепла, - заверил Денисов.

Городской голова также прокомментировал работу управляющих компаний:

- Особое внимание хочу уделить работе управляющих компаний. Бывает, что при пуске тепла возникают различные технические трудности, и здесь главное, чтобы специалисты УК тоже вовремя реагировали и выполняли свою работу по запуску отопления в дома, а не отсиживались.

К нашей публикации в социальной сети «ВКонтакте» калужане оставили уже более 200 комментариев о проблемах с отоплением. На сообщения жителей города там реагируют представители Госжилинспекции.