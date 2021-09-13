В Калуге три улицы останутся без электричества на трое суток из-за замены опор

Дома на трех улицах Калуги на трое суток останутся без электричества. Это связано с работами по замене опор, сообщили в понедельник в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге с 8:30 14 сентября до 16:00 17 сентября 2021 года: