В Калуге три улицы останутся без электричества на трое суток из-за замены опор
Дома на трех улицах Калуги на трое суток останутся без электричества. Это связано с работами по замене опор, сообщили в понедельник в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге с 8:30 14 сентября до 16:00 17 сентября 2021 года:
- ул. Островского 1-13, 4-24,
- ул. Белинского 13-29, 16-32,
- ул. Спичечная 1/14-11а.
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