Дома на шести улицах Калуги на пять дней останутся без электричества

На шести улицах Калуги в период с 13 по 17 сентября будет отключаться электричество в дневное время. Это связано с проведением работ по реконструкции высоковольтной линии, сообщила 10 сентября «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение электричества в Калуге с 13 по 17 сентября с 8:30 до 17:00: