Дома на шести улицах Калуги на пять дней останутся без электричества
На шести улицах Калуги в период с 13 по 17 сентября будет отключаться электричество в дневное время. Это связано с проведением работ по реконструкции высоковольтной линии, сообщила 10 сентября «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение электричества в Калуге с 13 по 17 сентября с 8:30 до 17:00:
- 1-й пер. Берендяковский 1-19, 2-18,
- 2-й пер. Берендяковский 1-5, 2-12,
- ул. Баумана 39-66, 8, 9, 11,
- ул. Смоленская 2-22, 3-27,
- ул. Комарова 50/24, 52,
- ул. 3-5 Июля 3-6.
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