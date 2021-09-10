Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс

Дома на шести улицах Калуги на пять дней останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.09.2021 14:15 1 824
Дома на шести улицах Калуги на пять дней останутся без электричества

На шести улицах Калуги в период с 13 по 17 сентября будет отключаться электричество в дневное время. Это связано с проведением работ по реконструкции высоковольтной линии, сообщила 10 сентября «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение электричества в Калуге с 13 по 17 сентября с 8:30 до 17:00:

  • 1-й пер. Берендяковский 1-19, 2-18,
  • 2-й пер. Берендяковский 1-5, 2-12,
  • ул. Баумана 39-66, 8, 9, 11,
  • ул. Смоленская 2-22, 3-27,
  • ул. Комарова 50/24, 52,
  • ул. 3-5 Июля 3-6.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.09.2021 14:15 1 824
Тэги: недвижимость жкх электричество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Какая компания, по Вашему мнению, заслуживает звание «Работодатель года – 2020»? 
Всего проголосовало: 3228
Новости Обнинска
Новости партнеров
Виды и применение стальных труб
Ответы на сложные вопросы по учебе онлайн
Микрозайм: как это работает? Стоит ли пользоваться микрозаймами?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru