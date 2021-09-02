Жители окраин Калуги останутся без электричества 3 сентября
В пятницу, 3 сентября, энергетики продолжат отключать электричество в Калуге из-за проведения ремонтных работ. Список адресов опубликовала «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение электричества в Калуге 3 сентября 2021 года с 8:00 до 17:00:
- Чижовка
- Марьинка,
- Лихун,
- Ильинка.
Отключение электричества в Калуге 3 сентября 2021 года с 9:00 до 16:00:
- ул. Проезжая 16,
- ул. Матросова 3-25, 4-26.
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