На окраинах Калуги отключат электричество 2 сентября
В четверг, 2 сентября, Калугу ожидают отключения электричества. Это связано с проведением неотложных ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 2 сентября 2021 года с 9:00 до 17:00:
- Грабцевское шоссе, 86,
- ул. Моторная, 40, 44, 50.
- Георгиевское,
- Тинино,
- Секиотово,
- Калашников Хутор,
- СНТ Рассвет,
- СНТ Здоровье,
- СНТ 35 Завод,
- СНТ КЭМЗ,
- СНТ КЗТА,
- СНТ
- Сельхозтехника,
- СНТ Буровик-Лесовод,
- СНТ Березка,
- Железняки,
- Черносвитино,
- Михалево,
- Карачево,
- Трудовой,
- СНТ Изобилие,
- Подзавалье,
- СНТ Солнечное,
- Бабенки,
- СНТ Электрик,
- СНТ Сосновое,
- А\К Ветеран,
- А\К Вега,
- Белая.
Кратковременные отключения электричества в Калуге с 00:00 до 6:00 2 сентября:
- Желыбино,
- Шопино,
- Воровая,
- Чижовка,
- А\К Южный,
- Шахты,
- ул. Домославская.
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