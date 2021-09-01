На окраинах Калуги отключат электричество 2 сентября

В четверг, 2 сентября, Калугу ожидают отключения электричества. Это связано с проведением неотложных ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 2 сентября 2021 года с 9:00 до 17:00:

Грабцевское шоссе, 86,

ул. Моторная, 40, 44, 50.

Георгиевское,

Тинино,

Секиотово,

Калашников Хутор,

СНТ Рассвет,

СНТ Здоровье,

СНТ 35 Завод,

СНТ КЭМЗ,

СНТ КЗТА,

СНТ

Сельхозтехника,

СНТ Буровик-Лесовод,

СНТ Березка,

Железняки,

Черносвитино,

Михалево,

Карачево,

Трудовой,

СНТ Изобилие,

Подзавалье,

СНТ Солнечное,

Бабенки,

СНТ Электрик,

СНТ Сосновое,

А\К Ветеран,

А\К Вега,

Белая.

Кратковременные отключения электричества в Калуге с 00:00 до 6:00 2 сентября: