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На окраинах Калуги отключат электричество 2 сентября

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 01.09.2021 15:21 0 705
На окраинах Калуги отключат электричество 2 сентября

В четверг, 2 сентября, Калугу ожидают отключения электричества. Это связано с проведением неотложных ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 2 сентября 2021 года с 9:00 до 17:00:

  • Грабцевское шоссе, 86,
  • ул. Моторная, 40, 44, 50.
  • Георгиевское,
  • Тинино,
  • Секиотово,
  • Калашников Хутор,
  • СНТ Рассвет,
  • СНТ Здоровье,
  • СНТ 35 Завод,
  • СНТ КЭМЗ,
  • СНТ КЗТА,
  • СНТ
  • Сельхозтехника,
  • СНТ Буровик-Лесовод,
  • СНТ Березка,
  • Железняки,
  • Черносвитино,
  • Михалево,
  • Карачево,
  • Трудовой,
  • СНТ Изобилие,
  • Подзавалье,
  • СНТ Солнечное,
  • Бабенки,
  • СНТ Электрик,
  • СНТ Сосновое,
  • А\К Ветеран,
  • А\К Вега,
  • Белая.

Кратковременные отключения электричества в Калуге с 00:00 до 6:00 2 сентября:

  • Желыбино,
  • Шопино,
  • Воровая,
  • Чижовка,
  • А\К Южный,
  • Шахты,
  • ул. Домославская.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 01.09.2021 15:21 0 705
Тэги: жкх коммуналка электричество
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