Пять улиц и деревни на окраинах Калуги останутся без электричества 26 августа
В четверг, 26 августа, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах, а также в деревнях на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в городской управе со ссылкой на информацию «Единой дежурно-диспетчерской службы».
Отключение электричества в Калуге 26 августа 2021 года с 9:00 до 17:00:
- ул. Чехова, д. 15, 17, 19, 21.
Отключение электричества в Калуге 26 августа 2021 года с 08:00 до 13:00:
- ул. Плеханова, д.11,
- ул. Огарева, д.4, 6,
- ул. Рылеева, д.16.
Отключение электричества в Калуге 26 августа 2021 года с 08:00 до 17:00:
- ул. Энергетиков,
- Европейский квартал,
- д. Муратовка (частично),
- д. Лихун,
- д. Марьино,
- д. Ильинка,
- д. Березка,
- д. Большая Каменка,
- д. Каменка.
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