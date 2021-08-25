Пять улиц и деревни на окраинах Калуги останутся без электричества 26 августа

В четверг, 26 августа, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах, а также в деревнях на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в городской управе со ссылкой на информацию «Единой дежурно-диспетчерской службы».

Отключение электричества в Калуге 26 августа 2021 года с 9:00 до 17:00:

ул. Чехова, д. 15, 17, 19, 21.

Отключение электричества в Калуге 26 августа 2021 года с 08:00 до 13:00:

ул. Плеханова, д.11,

ул. Огарева, д.4, 6,

ул. Рылеева, д.16.

Отключение электричества в Калуге 26 августа 2021 года с 08:00 до 17:00: