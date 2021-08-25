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Пять улиц и деревни на окраинах Калуги останутся без электричества 26 августа

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 25.08.2021 16:55 0 184
Пять улиц и деревни на окраинах Калуги останутся без электричества 26 августа

В четверг, 26 августа, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах, а также в деревнях на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в городской управе со ссылкой на информацию «Единой дежурно-диспетчерской службы».

Отключение электричества в Калуге 26 августа 2021 года с 9:00 до 17:00:

  • ул. Чехова, д. 15, 17, 19, 21.

Отключение электричества в Калуге 26 августа 2021 года с 08:00 до 13:00:

  • ул. Плеханова, д.11,
  • ул. Огарева, д.4, 6,
  • ул. Рылеева, д.16.

Отключение электричества в Калуге 26 августа 2021 года с 08:00 до 17:00:

  • ул. Энергетиков,
  • Европейский квартал,
  • д. Муратовка (частично),
  • д. Лихун,
  • д. Марьино,
  • д. Ильинка,
  • д. Березка,
  • д. Большая Каменка,
  • д. Каменка.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 25.08.2021 16:55 0 184
Тэги: недвижимость жкх электричество
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