На нескольких улицах Калуги произошло аварийное отключение электричества
Днем в четверг, 19 августа, аварийное отключение электричества произошло в микрорайоне Дубрава в Калуге. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС).
Отключение электричества в Калуге 19 августа 2021 года:
- ул. Грабцевское шоссе д.77, 79. 81, 83, 85,
- ЖК «Дубрава»,
- мкр. Дубрава,
- ул. Нефтебаза.
Представитель ЕДДС уточнил, что на место аварии выехала ремонтная бригада. Когда в дома вернут электричество, пока не уточняется.
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