На нескольких улицах Калуги произошло аварийное отключение электричества

Днем в четверг, 19 августа, аварийное отключение электричества произошло в микрорайоне Дубрава в Калуге. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС).

Отключение электричества в Калуге 19 августа 2021 года:

ул. Грабцевское шоссе д.77, 79. 81, 83, 85,

ЖК «Дубрава»,

мкр. Дубрава,

ул. Нефтебаза.

Представитель ЕДДС уточнил, что на место аварии выехала ремонтная бригада. Когда в дома вернут электричество, пока не уточняется.