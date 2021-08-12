В Калуге семь улиц и две деревни останутся без электричества 13 августа
В пятницу, 13 августа, в Калуге отключат электричество в домах на семи улицах и в двух деревнях. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение электричества в Калуге 13 августа 2021 года с 9:00 до 17:00:
- Ул. Трамплинная,
- ул. Богородицкая,
- ул. Заречная,
- ул. Вишневая.
- ул. Шоссейная,
- ул. Кедровая,
- ул. Благодатная.
Также в это время ожидаются отключения электричества в Большой Каменке и Красном Городке.
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