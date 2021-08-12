В Калуге семь улиц и две деревни останутся без электричества 13 августа

В пятницу, 13 августа, в Калуге отключат электричество в домах на семи улицах и в двух деревнях. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение электричества в Калуге 13 августа 2021 года с 9:00 до 17:00:

Ул. Трамплинная,

ул. Богородицкая,

ул. Заречная,

ул. Вишневая.

ул. Шоссейная,

ул. Кедровая,

ул. Благодатная.

Также в это время ожидаются отключения электричества в Большой Каменке и Красном Городке.