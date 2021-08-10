В домах на пяти улицах Калуги отключат электричество 11 августа
В среду, 11 августа, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ и опиловкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 11 августа 2021 года с 09:00 до 12:00:
- ул. Красная Гора, 20-32, 29, 31;
- пер. Монастырский, 1.
Отключение электричества в Калуге 11 августа 2021 года с 10:00 до 16:00:
- ул. Генерала Попова, 17;
- 3-й Академический проезд, 1, 3, 2, 8,
- ул. Фомушина, 9, 11.
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