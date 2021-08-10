В домах на пяти улицах Калуги отключат электричество 11 августа

В среду, 11 августа, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ и опиловкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 11 августа 2021 года с 09:00 до 12:00:

ул. Красная Гора, 20-32, 29, 31;

пер. Монастырский, 1.

Отключение электричества в Калуге 11 августа 2021 года с 10:00 до 16:00: