На трех улицах Калуги отключат электричество из-за опиловки деревьев

В субботу, 7 августа, в Калуге отключат электричество в домах на трех улицах. Это связано с опиловкой деревьев, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение электричества в Калуге 7 августа 2021 года с 10:00 до 12:00: