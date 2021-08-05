На трех улицах Калуги отключат электричество из-за опиловки деревьев
В субботу, 7 августа, в Калуге отключат электричество в домах на трех улицах. Это связано с опиловкой деревьев, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение электричества в Калуге 7 августа 2021 года с 10:00 до 12:00:
- ул. Берендяковская, 7а, 7б, 19-29,
- пер. 2-й Берендяковский, 14-28, 15-25,
- пер. 1-й Берендяковский, 7а, 9а.
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