В домах на пяти улицах Калуги отключат электричество 5 августа
В четверг, 5 августа, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение электричества в Калуге 5 августа 2021 года с 8:30 до 16:30:
- ул. Гурьянова, 12, 14, 14б, 16, 16а, 18, 24,
- ул. Белокирпичная.
Отключение электричества в Калуге 5 августа 2021 года с 9:00 до 15:00:
- ул. Тельмана, 16, 16а, 18, 37, 39,
- пер. Литейный, 2, 3,
- ул. Телевизионная, 7.
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