В домах на пяти улицах Калуги отключат электричество 5 августа

В четверг, 5 августа, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение электричества в Калуге 5 августа 2021 года с 8:30 до 16:30:

ул. Гурьянова, 12, 14, 14б, 16, 16а, 18, 24,

ул. Белокирпичная.

Отключение электричества в Калуге 5 августа 2021 года с 9:00 до 15:00: