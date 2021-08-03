В Калуге микрорайон Куровской на два дня остался без электричества из-за ремонтных работ
Утром во вторник, 3 августа, в Калуге отключили электричество в микрорайоне Куровской. Это связано с неотложными ремонтными работами, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Электричество обещают вернуть к 20:00, но 4 августа свет вновь отключат с 8:00 до 20:00.
В зону отключения попали школа, детский сад, администрация, скважины.
Отключение электричества в Калуге в микрорайоне Куровской 3 и 4 августа с 8:00 до 20:00:
- ул. Петра Семенова,
- 2-й проезд Петра Семенова,
- Ул. Строительная,
- Ул. Строительный проезд,
- Ул. Шахтерская,
- ул. Проезд Мира,
- Строительный тупик,
- 1-й проезд Петра Семенова,
- ул. Мира,
- ул. Адмирала Унковского,
- ул. Советская,
- ул. Молодых Горняков,
- ул. Молодежная д.1, 3.
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