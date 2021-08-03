В Калуге микрорайон Куровской на два дня остался без электричества из-за ремонтных работ

Утром во вторник, 3 августа, в Калуге отключили электричество в микрорайоне Куровской. Это связано с неотложными ремонтными работами, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Электричество обещают вернуть к 20:00, но 4 августа свет вновь отключат с 8:00 до 20:00.

В зону отключения попали школа, детский сад, администрация, скважины.

Отключение электричества в Калуге в микрорайоне Куровской 3 и 4 августа с 8:00 до 20:00: