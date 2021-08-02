В Калужской области 48 тысяч домов попадут в программу социальной газификации

В Калужской области около 48 тысяч домовладений в 1 108 населенных пунктах попадают под проект социальной газификации.

- Работа предстоит масштабная, - сообщил в понедельник, 2 августа, губернатор Владислав ШАПША.

По его словам, президент поручил до 2023 года подвести газ до границ домовладений в газифицированных населенных пунктах. Для людей это будет бесплатно. Сейчас ускоренными темпами идет процесс изменений в законодательство, чтобы с 1 ноября запустить программу.

- С сегодняшнего дня жители области могут подать предварительную заявку в газораспределительную организацию. У нас их 5: АО «Газпром газораспределение Калуга», АО «Газпром газораспределение Обнинск», ОАО «Малоярославецмежрайгаз», АОР НП «Жуковмежрайгаз», ООО «Стройбизнес», - пояснил глава региона. - Действует региональный штаб по газификации, аналогичные штабы созданы в муниципалитетах. 21 июня начал работу Колл-центр: 8-800-450-01-01 - звонок бесплатный для жителей Калужской области и г. Калуги. А с сентября у людей будет возможность подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ, или на портале единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.