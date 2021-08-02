В Калуге дома на восьми улицах останутся без электричества 3 августа
Во вторник, 3 августа, в Калуге отключат электричество в домах на восьми улицах. Это связано с работами по замене аварийной опоры, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение электричества в Калуге 3 августа 2021 года с 8:30 до 17:00:
- ул. Нижнесадовая 97-111, 126-144;
- пер. Нижнесадовый,
- ул. Выгонная 32, 34, 36;
- пер. Лаврентьевский;
- пер. Карачевский;
- ул. Нижне-Лаврентьевская 18-30, 21;
- пер. 1-ый Садовый 27, 19, 14, 25;
- пер. Южный, 4.
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