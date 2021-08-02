В Калуге дома на восьми улицах останутся без электричества 3 августа

Во вторник, 3 августа, в Калуге отключат электричество в домах на восьми улицах. Это связано с работами по замене аварийной опоры, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение электричества в Калуге 3 августа 2021 года с 8:30 до 17:00: