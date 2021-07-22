В Калуге на шести улицах отключилось электричество

Утром в четверг, 22 июля, в Калуге произошло аварийное отключение электричества в микрорайоне Турынино. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Без электричества остались шесть улиц:

Льва Толстого,

1-я Тарусская,

2-я Тарусская,

3-я Тарусская,

4-я Тарусская,

5-я Тарусская.

Автомобилисты сообщают, что в Турынино не работают светофоры.

На место выехала ремонтная бригада. Причины происшествия устанавливаются.