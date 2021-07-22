В Калуге на шести улицах отключилось электричество
Утром в четверг, 22 июля, в Калуге произошло аварийное отключение электричества в микрорайоне Турынино. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Без электричества остались шесть улиц:
- Льва Толстого,
- 1-я Тарусская,
- 2-я Тарусская,
- 3-я Тарусская,
- 4-я Тарусская,
- 5-я Тарусская.
Автомобилисты сообщают, что в Турынино не работают светофоры.
На место выехала ремонтная бригада. Причины происшествия устанавливаются.
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