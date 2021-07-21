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Калужская область получит дополнительно 1,8 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья до 2023 года

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.07.2021 11:01 0 99
Калужская область получит дополнительно 1,8 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья до 2023 года

В среду, 21 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с генеральным директором государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным.

Участники совещания обсудили необходимость модернизации системы теплоснабжения в Калуге и Малоярославце.

Свои возможности в решении данной задачи предложил Сергей Погосов – руководитель компании, работающей в сфере энергетики и теплоэнергетики. Один из вариантов предложенного сотрудничества – концессионное соглашение (конкурсная процедура), позволяющий реализовать пятилетний инвестиционный проект по модернизации. Он повысит надежность эксплуатируемых тепловых сетей, снизит аварийность и потери тепла, уменьшит затраты на производство тепловой энергии. Качество теплоснабжения вырастет.

Константин Цицин обратил внимание на то, что при концессии не допускается рост тарифа, а приоритетной задачей должно стать отсутствие даже плановых отключений горячего водоснабжения. Именно качество услуги, ее стабильность, по словам директора Фонда, волнует горожан, прежде всего. И варианты решения этой проблемы есть.

Владислав Шапша назвал наведение порядка в коммунальном хозяйстве – одной из основных задач органов власти. Проблемы с качеством услуг, долгами за энергоресурсы копились годами.

- Надо немедленно приступать к подготовке концепции модернизации отрасли и рассматривать те возможности, которые предлагает концессионер и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, - заявил губернатор. - Об этом говорит Президент России, выделяет средства на данные цели, конечно, надо оперативно принимать решения и пользоваться этими возможностями.

Кроме того, в рамках совещания был рассмотрен ход реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Владислав Шапша отметил, что регион планирует досрочно решить эту проблему – до конца 2023 года. Для этого скорректирована соответствующая региональная программа, реализующаяся в 17 муниципалитетах. Планируется расселить 223 многоквартирных дома, предоставив жилье более 4,5 тысячи гражданам. Суммарно из средств фонда, областного и местных бюджетов на эти цели будет направлено 3,6 миллиарда рублей. По итогам первых двух лет область превысила план по расселению аварийной площади на 68%, по расселению людей - на 87%. В текущем году целевой показатель уже достиг 81% по расселению аварийной площади и 92% по расселению граждан. В два последующих года останется расселить около 45 тысяч аварийных кв. м. – не менее 20 тысяч кв. м в 2022 году и 25 тысяч кв. м в 2023 году.

По информации министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина, региону для ускоренной реализации программы требуется дополнительная финансовая поддержка из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, что позволит снизить финансовую нагрузку на жителей Калужской области.

Глава Фонда выразил уверенность, что регион справится с задачей. По его словам, для этого необходимо увеличить темпы заключения контрактов на строительство и ускорить финансирование подрядчиков. Фонд уже готов выделить области на эти цели 1,8 миллиарда рублей.

Говоря о необходимости активизировать работу, Владислав Шапша подчеркнул:

- Чем раньше мы выполним свои обязательства перед людьми, тем раньше и проще мы будем идти вперед и решать новые проблемы, которых возникает немало. Возможность, которая сегодня появляется у регионов – получить финансирование и решить наболевшую проблему – это большой вклад и способ очень быстро реализовать поставленную задачу.

В рамках совещания состоялось подписание дополнительного соглашения к договору о предоставлении финансовой поддержки сверх установленного лимита за счет средств Фонда на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до конца 2023 года. Подписи на документе поставили Владислав Шапша и Константин Цицин.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.07.2021 11:01 0 99
Тэги: недвижимость жкх область
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