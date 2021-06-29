Упавшее дерево мешает вывозить мусор на Северном в Калуге

Жители микрорайона Северный жалуются губернатору на его странице в ВК на переполненные мусорные баки в районе дома 33 по улице Дорожной.

По их словам, с пятницы, 25 июня, мусор не вывозится. Министерство строительства и ЖКХ объясняет, что им мешает упавшее дерево. Мусоровоз не может проехать к этой площадке. А городская управа обещает убрать дерево до 1 июля.

Рядом находится детский сад и детская площадка.

- Отходы обязательно будут вывезены после уборки дерева, - отвечает пресс-служба министерства. – Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Мусорные баки на Северном в Калуге.