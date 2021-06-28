В северные районы Калуги вернули воду после грозы

Как мы ранее рассказывали, в Калуге на выходных из-за грозы и урагана некоторые районы лишились воды и электричества. Утром в понедельник, 28 июня, на заседании областного правительства сообщили о восстановлении водоснабжения.

Воду вернули жителям Малинников и других северных микрорайонов города.

Электричество было восстановлено еще вечером воскресенья.