В северные районы Калуги вернули воду после грозы
Как мы ранее рассказывали, в Калуге на выходных из-за грозы и урагана некоторые районы лишились воды и электричества. Утром в понедельник, 28 июня, на заседании областного правительства сообщили о восстановлении водоснабжения.
Воду вернули жителям Малинников и других северных микрорайонов города.
Электричество было восстановлено еще вечером воскресенья.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!