Жители шести пригородных деревень в Калуге остались без электричества 16 июня

В среду, 16 июня, в Калуге отключили электричество в шести пригородных деревнях. Это связано с неотложными работами, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на энергетиков.

Отключение электричества в Калуге 16 июня 2021 года с 14:00 до 16:00:

Починки,

Груздово,

Доможирово,

Малая Каменка,

Уварово,

Галкино.

Если ремонтники уложатся в указанные сроки, то жители этих деревень смогут посмотреть второй матч сборной России по футболу на Евро-2020. Игра с Финляндией начнется в 16:00.