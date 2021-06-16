Жители шести пригородных деревень в Калуге остались без электричества 16 июня
В среду, 16 июня, в Калуге отключили электричество в шести пригородных деревнях. Это связано с неотложными работами, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на энергетиков.
Отключение электричества в Калуге 16 июня 2021 года с 14:00 до 16:00:
- Починки,
- Груздово,
- Доможирово,
- Малая Каменка,
- Уварово,
- Галкино.
Если ремонтники уложатся в указанные сроки, то жители этих деревень смогут посмотреть второй матч сборной России по футболу на Евро-2020. Игра с Финляндией начнется в 16:00.
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