На четырех улицах Калуги отключат электричество 3 июня

В четверг, 3 июня, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах. Это связано с обрезкой деревьев, сообщает во вторник «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение электричества в Калуге 3 июня 2021 года с 9:00 до 16:00: