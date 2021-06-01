На четырех улицах Калуги отключат электричество 3 июня
В четверг, 3 июня, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах. Это связано с обрезкой деревьев, сообщает во вторник «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение электричества в Калуге 3 июня 2021 года с 9:00 до 16:00:
- ул. Зеленый Крупец, 7-25, 14-32,
- ул. Знаменская, 14, 24, 26,
- ул. Свердлова, 3а, 9, 11,
- пер. Знаменский, 1-11.
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