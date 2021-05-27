В Калуге возобновилась подача горячей воды в дома на Правобережье

В ночь на четверг, 27 мая, в Калуге завершились ремонтные работы на трубопроводе, который идет к котельной на 1-м Академическом проезде. Около 5:30 утра горячая вода начала поступать в дома на Правобережье, сообщает «Калугатеплосеть».

- В результате проводимой опрессовки трубопровода горячего водоснабжения выявилась утечка, а проще сказать разрыв трубы, - пояснили коммунальщики. - Это аварийная ситуация.

Напомним, без горячей воды оставались 59 жилых домов, четыре детских сада и одна школа.