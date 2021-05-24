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В Калуге на семи улицах отключат электричество 25 мая

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.05.2021 09:18 0 936
В Калуге на семи улицах отключат электричество 25 мая

Во вторник, 25 мая, в Калуге отключат электричество в домах на семи улицах. Это связано с работами по замене опор, сообщила утром в понедельник «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение электричества в Калуге 25 мая 2021 года с 9:00 до 16:00:

  • Ул. Николо-Козинская, 96-108;
  • пер. Новый, 2-6, 1-11;
  • пер. Даниловский, 7, 11-13, 12-18;
  • ул. Новорежская, 4, 6;
  • ул. Войкова, 16, 16а;
  • пер. Тульский, 65;
  • пер. Лапушкин, 2.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.05.2021 09:18 0 936
Тэги: жкх недвижимость электричество
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