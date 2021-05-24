В Калуге на семи улицах отключат электричество 25 мая
Во вторник, 25 мая, в Калуге отключат электричество в домах на семи улицах. Это связано с работами по замене опор, сообщила утром в понедельник «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение электричества в Калуге 25 мая 2021 года с 9:00 до 16:00:
- Ул. Николо-Козинская, 96-108;
- пер. Новый, 2-6, 1-11;
- пер. Даниловский, 7, 11-13, 12-18;
- ул. Новорежская, 4, 6;
- ул. Войкова, 16, 16а;
- пер. Тульский, 65;
- пер. Лапушкин, 2.
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