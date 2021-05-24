В Калуге на семи улицах отключат электричество 25 мая

Во вторник, 25 мая, в Калуге отключат электричество в домах на семи улицах. Это связано с работами по замене опор, сообщила утром в понедельник «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение электричества в Калуге 25 мая 2021 года с 9:00 до 16:00: