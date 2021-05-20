В Калуге отключат электричество на шести улицах 21 мая

В пятницу, 21 мая, в Калуге отключат электричество в домах на шести улицах. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение связано с работами по замене железобетонных опор.

Электричества не будет в течение восьми часов.

Отключение электричества в Калуге 21 мая 2021 года с 9:00 до 17:00: