В Калуге отключат электричество на шести улицах 21 мая
В пятницу, 21 мая, в Калуге отключат электричество в домах на шести улицах. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение связано с работами по замене железобетонных опор.
Электричества не будет в течение восьми часов.
Отключение электричества в Калуге 21 мая 2021 года с 9:00 до 17:00:
- ул. Николо-Козинская, 96-108;
- пер. Новый, 2-6, 1-11;
- пер. Даниловский, 7, 11-13, 12-18;
- ул. Новорежская, 4, 6;
- ул. Войкова, 16, 16а;
- пер. Тульский, 65.
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