На окраинах Калуги отключат электричество 13 мая
Ночью и днем в четверг, 13 мая, в Калуге ожидаются отключения электричества. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Кратковременные отключения электричества в Калуге с 23:00 12 мая до 07:00 13 мая 2021 года:
- Георгиевское,
- Тинино,
- Пучково,
- Некрасово,
- Ромодановские Дворики,
- Ул. Можайская.
Отключение электричества в Калуге с 10:00 до 14:00 13 мая 2021 года:
- Ул. Энергетиков.
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