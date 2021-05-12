На окраинах Калуги отключат электричество 13 мая

Ночью и днем в четверг, 13 мая, в Калуге ожидаются отключения электричества. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Кратковременные отключения электричества в Калуге с 23:00 12 мая до 07:00 13 мая 2021 года:

Георгиевское,

Тинино,

Пучково,

Некрасово,

Ромодановские Дворики,

Ул. Можайская.

Отключение электричества в Калуге с 10:00 до 14:00 13 мая 2021 года: