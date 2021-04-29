В Калуге аварийное отключение отопления произошло на четырех улицах

Вечером в среду, 28 апреля, в Калуге произошло аварийное отключение отопления в домах на четырех улицах. Это связано с утечкой на трассе у дома №74 по улице Салтыкова-Щедрина, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Остыли батареи в части домов на улицах Салтыкова-Щедрина, Степана Разина, Болдина и Николо-Козинской.

Сейчас на месте работает аварийная бригада.

Напомним, из-за холодной погоды отопительный сезон в Калужской области продолжится и в начале мая.