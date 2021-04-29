В Калуге аварийное отключение отопления произошло на четырех улицах
Вечером в среду, 28 апреля, в Калуге произошло аварийное отключение отопления в домах на четырех улицах. Это связано с утечкой на трассе у дома №74 по улице Салтыкова-Щедрина, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Остыли батареи в части домов на улицах Салтыкова-Щедрина, Степана Разина, Болдина и Николо-Козинской.
Сейчас на месте работает аварийная бригада.
Напомним, из-за холодной погоды отопительный сезон в Калужской области продолжится и в начале мая.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!