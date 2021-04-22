В Калуге на пяти улицах отключат холодную воду 23 апреля

В пятницу, 23 апреля, в Калуге будут менять аварийный участок трубопровода в Грабцево в районе дома №20 по улице Курсантов. Из-за этого на пяти улицах не будет холодной воды, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключение холодной воды в Калуге 23 апреля 2021 года с 9:00 до 17:00:

Ул. Кожедуба,

Ул. Курсантов,

Ул. Садовая,

Ул. Юбилейная,

Ул. Советская (в Грабцево).

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупреждают в водоканале. – Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее мы сообщали, кому в Калуге 23 апреля отключат электричество.