В Калуге на пяти улицах отключат холодную воду 23 апреля
В пятницу, 23 апреля, в Калуге будут менять аварийный участок трубопровода в Грабцево в районе дома №20 по улице Курсантов. Из-за этого на пяти улицах не будет холодной воды, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Отключение холодной воды в Калуге 23 апреля 2021 года с 9:00 до 17:00:
- Ул. Кожедуба,
- Ул. Курсантов,
- Ул. Садовая,
- Ул. Юбилейная,
- Ул. Советская (в Грабцево).
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупреждают в водоканале. – Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее мы сообщали, кому в Калуге 23 апреля отключат электричество.
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