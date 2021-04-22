Улицы на окраине Калуги оставят без электричества 23 апреля
Микрорайон Куровской на окраине Калуги в пятницу, 23 апреля, ждут отключения электричества. Они связаны с проведением неотложных ремонтных работ, сообщает в четверг «Единая дежурно-диспетчерская служба».
В течение трех часов не будет света на 13 улицах.
В зону отключения попадут котельная, школа, детский сад и две скважины.
Отключение электричества в Куровском 23 апреля 2021 года с 13:59 до 16:59:
- Ул. Петра Семенова,
- 1-й проезд Петра Семенова,
- 2-й проезд Петра Семенова,
- Ул. Строительная,
- Строительный проезд,
- Ул. Мира,
- Ул. Шахтерская,
- ул. Проезд Мира,
- Строительный тупик,
- Ул. Адмирала Унковского,
- Ул. Советская,
- Ул. Молодых Горняков,
- Ул. Молодёжная.
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