Улицы на окраине Калуги оставят без электричества 23 апреля

Микрорайон Куровской на окраине Калуги в пятницу, 23 апреля, ждут отключения электричества. Они связаны с проведением неотложных ремонтных работ, сообщает в четверг «Единая дежурно-диспетчерская служба».

В течение трех часов не будет света на 13 улицах.

В зону отключения попадут котельная, школа, детский сад и две скважины.

Отключение электричества в Куровском 23 апреля 2021 года с 13:59 до 16:59: