На окраинах Калуги отключат электричество 22 апреля
В четверг, 22 апреля, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на энергетиков.
Отключение электричества в Калуге 22 апреля 2021 года с 9:00 до 17:00:
- Чижовка,
- Шопино,
- ул. Домославская,
- Георгиевское,
- Тинино.
Также 22 апреля оперативные переключения на 15 минут ожидаются в следующих местах:
- Пучково,
- СНТ Рябинки,
- С/Т Ока,
- Николаевка,
- Никольское,
- Средняя Фабрика.
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