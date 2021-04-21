На окраинах Калуги отключат электричество 22 апреля

В четверг, 22 апреля, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на энергетиков.

Отключение электричества в Калуге 22 апреля 2021 года с 9:00 до 17:00:

Чижовка,

Шопино,

ул. Домославская,

Георгиевское,

Тинино.

Также 22 апреля оперативные переключения на 15 минут ожидаются в следующих местах: