На окраинах Калуги отключат электричество 21 апреля
В среду, 21 апреля, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на энергетиков.
Отключение электричества в Калуге 21 апреля 2021 года с 9:00 до 17:00:
- Некрасово (частично),
- СНТ Рябинки,
- Никольское, Николаевка, Фабрика, Пучково, Тинино, Георгиевское - оперативные переключения на 30 минут.
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