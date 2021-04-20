На окраинах Калуги отключат электричество 21 апреля

В среду, 21 апреля, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на энергетиков.

Отключение электричества в Калуге 21 апреля 2021 года с 9:00 до 17:00: