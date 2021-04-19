На окраинах Калуги отключат электричество 20 апреля

Во вторник, 20 апреля, в Калуге отключат не только воду, но и электричество. Ремонтные работы пройдут на окраинах города, сообщает в понедельник «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на энергетиков.

Отключение электричества в Калуге с 22:00 19 апреля до 02:00 20 апреля 2021 года:

Галкино,

Тимашово,

Юрьевка,

Ермолово,

СТ Машзавод,

Меллиораторов.

Отключение электричества в Калуге 20 апреля 2021 года с 9:00 до 17:00: