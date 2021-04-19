На окраинах Калуги отключат электричество 20 апреля
Во вторник, 20 апреля, в Калуге отключат не только воду, но и электричество. Ремонтные работы пройдут на окраинах города, сообщает в понедельник «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на энергетиков.
Отключение электричества в Калуге с 22:00 19 апреля до 02:00 20 апреля 2021 года:
- Галкино,
- Тимашово,
- Юрьевка,
- Ермолово,
- СТ Машзавод,
- Меллиораторов.
Отключение электричества в Калуге 20 апреля 2021 года с 9:00 до 17:00:
- Никольское,
- Николаевка,
- СНТ Рябинки,
- Чижовка,
- Шопино.
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