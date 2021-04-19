В Калуге во вторник отключат холодную воду на улице Кубяка

Во вторник, 20 апреля, в Калуге отключат холодную воду в домах на улице Кубяка. Об этом в понедельник сообщает «Калугаоблводоканал».

Отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ, пояснили коммунальщики.

Без воды останутся жилые дома, детский сад №110, Калужский колледж сервиса и дизайна, Специализированная пожарно-спасательная часть по Калужской области и котельная.

Отключение холодной воды в Калуге 20 апреля 2021 года с 9:30 до 17:00:

ул. Кубяка 1, 3, 5, 9, 9 к, 1, 2, 3, 4, 11, 13, 15, 17.

По вопросам подвоза воды нужно обращаться по телефону (4842) 211-112.