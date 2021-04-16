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На окраинах Калуги в понедельник отключат электричество

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.04.2021 15:50 0 813
На окраинах Калуги в понедельник отключат электричество

В понедельник, 19 апреля, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества. Они связаны с проведением ремонтных работ, сообщает в пятницу «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Кратковременные отключения электричества в Калуге 19 апреля 2021 года с 00:00 до 17:00:

  • Никольское,
  • Николаевка,
  • Фабрика.

Отключение электричества в Калуге 19 апреля 2021 года с 09:00 до 17:00:

  • Грабцевский проезд (частично),
  • Рождествено,
  • Чижовка,
  • Шопино (частично).

Отключение электричества в Калуге 19 апреля 2021 года с 09:00 до 18:00:

  • Животинки,
  • Сивково,
  • Верхняя Вырка,
  • Нижняя Вырка.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.04.2021 15:50 0 813
Тэги: коммуналка жкх электричество
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