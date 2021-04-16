На окраинах Калуги в понедельник отключат электричество

В понедельник, 19 апреля, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества. Они связаны с проведением ремонтных работ, сообщает в пятницу «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Кратковременные отключения электричества в Калуге 19 апреля 2021 года с 00:00 до 17:00:

Никольское,

Николаевка,

Фабрика.

Отключение электричества в Калуге 19 апреля 2021 года с 09:00 до 17:00:

Грабцевский проезд (частично),

Рождествено,

Чижовка,

Шопино (частично).

Отключение электричества в Калуге 19 апреля 2021 года с 09:00 до 18:00: