На окраинах Калуги в понедельник отключат электричество
В понедельник, 19 апреля, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества. Они связаны с проведением ремонтных работ, сообщает в пятницу «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Кратковременные отключения электричества в Калуге 19 апреля 2021 года с 00:00 до 17:00:
- Никольское,
- Николаевка,
- Фабрика.
Отключение электричества в Калуге 19 апреля 2021 года с 09:00 до 17:00:
- Грабцевский проезд (частично),
- Рождествено,
- Чижовка,
- Шопино (частично).
Отключение электричества в Калуге 19 апреля 2021 года с 09:00 до 18:00:
- Животинки,
- Сивково,
- Верхняя Вырка,
- Нижняя Вырка.
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