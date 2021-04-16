В Калуге отложили завершение отопительного сезона из-за предстоящего похолодания

В Калуге в ближайшие дни не планируется отключать центральное отопление в многоквартирных домах. Об этом KP40 сообщили в управлении городского хозяйства.

- По информации МУП «Калугатеплосеть» и центрального управления гидрометеорологии по состоянию на 15.04.2021 среднесуточная температура воздуха +8 в течение 5 суток не установлена, - пояснили в горхозяйстве. - Одновременно сообщаем, что в связи с неблагоприятными погодными прогнозами точная дата окончания отопительного сезона не определена.

Ранее в апреле пользователи социальных сетей и наши читатели в комментариях жаловались на горячие батареи при +20 на улице.

На следующей неделе в Калужской области дневная температура воздуха опустится ниже +10. По ночам будет около +4.

В прошлом году отопление в Калуге отключили 30 апреля.