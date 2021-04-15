На окраинах Калуги отключат электричество 16 апреля

В пятницу, 16 апреля, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества из-за ремонтных работ. На этот раз они затронут дома в окраинных населенных пунктах, а также на улице Ольговской, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение электричества в Калуге 16 апреля 2021 года с 10:00 до 16:00:

Ул. Ольговская, 13, 15, 17, 19.

Отключение электричества в Калуге 16 апреля 2021 года с 09:00 до 16:00:

Жерело,

Михалево.

Кратковременное отключение электричества в Калуге 16 апреля 2021 года в течение дня: