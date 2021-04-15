На окраинах Калуги отключат электричество 16 апреля
В пятницу, 16 апреля, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества из-за ремонтных работ. На этот раз они затронут дома в окраинных населенных пунктах, а также на улице Ольговской, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение электричества в Калуге 16 апреля 2021 года с 10:00 до 16:00:
- Ул. Ольговская, 13, 15, 17, 19.
Отключение электричества в Калуге 16 апреля 2021 года с 09:00 до 16:00:
- Жерело,
- Михалево.
Кратковременное отключение электричества в Калуге 16 апреля 2021 года в течение дня:
- Черносвитино,
- Белая,
- Карачево,
- Бабенки,
- Железняки,
- СНТ Трудовой,
- СНТ Солнечное,
- СНТ Сосновое,
- СНТ Электрик,
- СНТ Изобилие,
- СНТ Щербаков.
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