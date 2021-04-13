В Калуге на четырех улицах отключат электричество 14 апреля
В среду, 14 апреля, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщают энергетики.
Отключение электричества в Калуге 14 апреля 2021 года с 9:00 до 16:00:
- ул. Знаменская, 4 кор.1, 4 кор.2, 14, 24, 26;
- ул. Зеленый Крупец, 3, 7-25, 14-32;
- ул. Свердлова, 3а, 9, 11;
- пер. Знаменский, 2а, 1-11.
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