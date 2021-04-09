В Калуге электричество отключилось в домах на улице Тарутинской

Около 15:00 в пятницу, 9 апреля, аварийное отключение электричества произошло на улице Тарутинской в Калуге. Об этом сообщили KP40 в «Единой дежурно-диспетчерской службе» (ЕДДС).

- Аварийное отключение электроэнергии по причине повреждения электрического кабеля, - рассказали в ЕДДС. - Бригада выехала на место.

В зону отключения попали следующие дома: ул. Тарутинская 231 кор. 5, 6, 8, 9, д. 241, д. 243.