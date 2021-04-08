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В Калуге отключат холодную воду в домах на трех улицах 13 апреля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2021 15:03 0 547
В Калуге отключат холодную воду в домах на трех улицах 13 апреля

После выходных в Калуге продолжатся отключения холодной воды из-за проведения ремонтных работ. Во вторник, 13 апреля, воды не будет на трех улицах. Ремонт пройдет в районе перекрестка улиц Маяковского и Заводской, сообщили KP40 в четверг в городской управе.

Отключение холодной воды в Калуге 13 апреля 2021 года с 9:30 до 17:00:

  • пер. Заводской,
  • 1, 2-й проезд Заводской,
  • 2-й проезд Заводской.

Социально-значимые объекты под перекрытие не попадают.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - подчеркивают в городской управе.

Напомним, 9 апреля в Калуге не будет воды на трех других улицах.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2021 15:03 0 547
Тэги: жкх коммуналка вода недвижимость
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