В Калуге отключат холодную воду в домах на трех улицах 13 апреля

После выходных в Калуге продолжатся отключения холодной воды из-за проведения ремонтных работ. Во вторник, 13 апреля, воды не будет на трех улицах. Ремонт пройдет в районе перекрестка улиц Маяковского и Заводской, сообщили KP40 в четверг в городской управе.

Отключение холодной воды в Калуге 13 апреля 2021 года с 9:30 до 17:00:

пер. Заводской,

1, 2-й проезд Заводской,

2-й проезд Заводской.

Социально-значимые объекты под перекрытие не попадают.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - подчеркивают в городской управе.

Напомним, 9 апреля в Калуге не будет воды на трех других улицах.