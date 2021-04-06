На окраинах Калуги отключили электричество 6 апреля

Во вторник, 6 апреля, на окраинах Калуги отключили электричество. Это связано с проведением работ по реконструкции оборудования, сообщает городская управа со ссылкой на Калугаэнерго.

Отключение электричества в Калуге 6 апреля 2021 года с 9:00 до 17:00: