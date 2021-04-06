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На окраинах Калуги отключили электричество 6 апреля
Во вторник, 6 апреля, на окраинах Калуги отключили электричество. Это связано с проведением работ по реконструкции оборудования, сообщает городская управа со ссылкой на Калугаэнерго.
Отключение электричества в Калуге 6 апреля 2021 года с 9:00 до 17:00:
- Чижовка,
- Монастырское подворье,
- Шопино,
- Азарово,
- СНТ Комунальник,
- СНТ Изыскатель,
- СНТ Рабочий садовод,
- пер. Березовый,
- ул.Березовая,
- ул. Сиреневая.
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