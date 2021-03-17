В домах на трех улицах Калуги отключат холодную воду 18 марта

В четверг, 18 марта, в Калуге продолжатся ремонтные работы на водопроводных сетях. Из-за этого воды не будет на трех улицах. Список домов опубликовал «Калугаобвлдоканал».

Отключение холодной воды в Калуге 18 марта 2021 года с 10:00 до 19:00:

1-й пер. Пестеля, от д. 19 до д. 50,

пер. Малый, д. 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24, 26,

ул. Никитина, д. 95, 95а.

Напомним, 16 марта массовые отключения проходили в северной части города.