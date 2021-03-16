$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Мисс Росгвардия-2021

В двух районах и на двух улицах Калуги отключили холодную воду до вечера 16 марта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.03.2021 14:27 1 878
В двух районах и на двух улицах Калуги отключили холодную воду до вечера 16 марта

С 12:00 до 21:00 во вторник, 16 марта, в Калуге не будет воды в северной части города. В зону отключения попали две улицы, а также полностью два района, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Причиной стали аварийные работы на водоводе в районе дома №13а на бульваре Энтузиастов.

Отключение холодной воды в Калуге 16 марта 2021 года с 12:00 до 21:00:

  • Бульвар Энтузиастов, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17,
  • ул. Азаровская, д. 34, д.34, к.1, д. 40 к. 1, 2, 3,
  • мкр. Малинники,
  • мкр. Ольговка.

В зону отключения попали:

  • Детский сад «Лесная сказка» (ул. Бульвар Энтузиастов, д. 13 а),
  • Детский сад №72 (ул. Радищева, д.4),
  • Детский сад № 108 (пер. Ольговский, д.7),
  • Детский сад №63 (ул. Радищева, д.2),
  • Детский сад № 94 (ул. Луговая, д.41),
  • городская поликлиника (ул. Шахтёров, д.11),
  • детская городская больница (ул. Радищева, д.6),
  • женская консультация (ул. Радищева, д.6),
  • городская поликлиника (ул. Радищева, д.8),
  • Школа № 25 (ул. Тарутинская, д.70),
  • Школа № 1 (ул. Луговая, д.43),
  • Калужский технический колледж (ул. Новослободская, д.31),
  • Колледж экономики и технологий (ул. Новослободская, д.25),
  • Тубдиспансер (ул. Луговая, д.70),
  • Наркодиспансер (ул. Шахтеров, д.3),
  • котельная (ул. Новослободская, д.25, ул. Тарутинская, д.171, ул. Шахтеров, д.3),
  • музыкальная школа (пер. Малинники, д.8),
  • городская поликлиника (бульвар Моторостроителей, д.9),
  • Калужский реабилитационно-образовательный комплекс (ул. Тарутинская, д.171а).
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.03.2021 14:27 1 878
Тэги: жкх коммуналка вода
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как хорошее резюме позволило мне найти работу всего за неделю?
Цифровая трансформация компаний
Ремонт техники в Калуге

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru