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В двух районах и на двух улицах Калуги отключили холодную воду до вечера 16 марта
С 12:00 до 21:00 во вторник, 16 марта, в Калуге не будет воды в северной части города. В зону отключения попали две улицы, а также полностью два района, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Причиной стали аварийные работы на водоводе в районе дома №13а на бульваре Энтузиастов.
Отключение холодной воды в Калуге 16 марта 2021 года с 12:00 до 21:00:
- Бульвар Энтузиастов, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17,
- ул. Азаровская, д. 34, д.34, к.1, д. 40 к. 1, 2, 3,
- мкр. Малинники,
- мкр. Ольговка.
В зону отключения попали:
- Детский сад «Лесная сказка» (ул. Бульвар Энтузиастов, д. 13 а),
- Детский сад №72 (ул. Радищева, д.4),
- Детский сад № 108 (пер. Ольговский, д.7),
- Детский сад №63 (ул. Радищева, д.2),
- Детский сад № 94 (ул. Луговая, д.41),
- городская поликлиника (ул. Шахтёров, д.11),
- детская городская больница (ул. Радищева, д.6),
- женская консультация (ул. Радищева, д.6),
- городская поликлиника (ул. Радищева, д.8),
- Школа № 25 (ул. Тарутинская, д.70),
- Школа № 1 (ул. Луговая, д.43),
- Калужский технический колледж (ул. Новослободская, д.31),
- Колледж экономики и технологий (ул. Новослободская, д.25),
- Тубдиспансер (ул. Луговая, д.70),
- Наркодиспансер (ул. Шахтеров, д.3),
- котельная (ул. Новослободская, д.25, ул. Тарутинская, д.171, ул. Шахтеров, д.3),
- музыкальная школа (пер. Малинники, д.8),
- городская поликлиника (бульвар Моторостроителей, д.9),
- Калужский реабилитационно-образовательный комплекс (ул. Тарутинская, д.171а).
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