В двух районах и на двух улицах Калуги отключили холодную воду до вечера 16 марта

С 12:00 до 21:00 во вторник, 16 марта, в Калуге не будет воды в северной части города. В зону отключения попали две улицы, а также полностью два района, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Причиной стали аварийные работы на водоводе в районе дома №13а на бульваре Энтузиастов.

Отключение холодной воды в Калуге 16 марта 2021 года с 12:00 до 21:00:

Бульвар Энтузиастов, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17,

ул. Азаровская, д. 34, д.34, к.1, д. 40 к. 1, 2, 3,

мкр. Малинники,

мкр. Ольговка.

В зону отключения попали: