Калужан призывают на час отказаться от электричества

Вечером в субботу, 27 марта, Калужская область присоединится к международной экологической акции «Час Земли». В понедельник об этом сообщили в министерстве

природных ресурсов и экологии региона.

Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Чтобы стать участником самого крупного в мире флешмоба, необходимо выключить свет 27 марта с 20:30 до 21:30.

Впервые такое мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии в 2007 году. Практически сразу оно получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества – в ней приняли участие более миллиарда жителей планеты. В России «Час Земли» проводится с 2009 года.