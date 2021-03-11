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В Обнинске устранили аварию на теплосетях
Как мы уже рассказывали, вечером 10 марта в Обнинске на Пионерском проезде прорвало трубы с горячей водой. Из-за этого на нескольких улицах отключилось отопление.
Утром в четверг администрация города сообщила, что авария на теплосетях устранена.
- Проводятся работы по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирных домах и частном секторе, - сообщают власти наукограда.
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