В Обнинске устранили аварию на теплосетях

Как мы уже рассказывали, вечером 10 марта в Обнинске на Пионерском проезде прорвало трубы с горячей водой. Из-за этого на нескольких улицах отключилось отопление.

Утром в четверг администрация города сообщила, что авария на теплосетях устранена.

- Проводятся работы по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирных домах и частном секторе, - сообщают власти наукограда.