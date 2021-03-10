В Обнинске прорвало трубы с горячей водой

Вечером в среду, 10 марта, авария на теплосетях произошла в Обнинске. Трубы прорвало в районе домов №30 и №32 на Пионерском проезде, сообщает администрация города.

- Специалисты МП «Теплоснабжение» занимаются ее устранением, - подчеркнули в администрации наукограда.

Временное отключена горячая вода и отопление из-за аварии:

ул. Глинки,

Пионерский проезд 30, 32, 34,

отдельные дома частного сектора,

ул. Песчаная,

пер. Лесной.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Место аварии затянуло паром. На улице сейчас около 20 градусов мороза.