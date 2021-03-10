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В Обнинске прорвало трубы с горячей водой
Вечером в среду, 10 марта, авария на теплосетях произошла в Обнинске. Трубы прорвало в районе домов №30 и №32 на Пионерском проезде, сообщает администрация города.
- Специалисты МП «Теплоснабжение» занимаются ее устранением, - подчеркнули в администрации наукограда.
Временное отключена горячая вода и отопление из-за аварии:
- ул. Глинки,
- Пионерский проезд 30, 32, 34,
- отдельные дома частного сектора,
- ул. Песчаная,
- пер. Лесной.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Место аварии затянуло паром. На улице сейчас около 20 градусов мороза.
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